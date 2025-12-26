El intendente Ariel Machaca repartió pan dulce a vecinos

En las vísperas de la Navidad, el intendente de Abra Pampa Ariel Machaca, junto a funcionarios de su Gabinete recorrió los diferentes sectores barriales repartiendo panes dulces a los vecinos, y deseándoles sus mejores augurios en estas fiestas familiares de fin de año.

Los destinatarios que con sorpresa recibieron su visita, agradecieron el gesto y aprovecharon la oportunidad para expresarle el acompañamiento a su gestión y destacarle el apoyo que recibieron al mejorar el estado del barrio donde residen, lo que les posibilitó mejorar su calidad de vida que tanto esperaban.

En su mensaje institucional, el Ejecutivo municipal les solicitó a los vecinos seguir "avanzando juntos, con diálogo, respeto y esperanzas" porque a Abra Pampa "la construimos entre todos". Y les deseó "de todo corazón una feliz Navidad y un venturoso año 2026".