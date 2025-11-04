°
Internacionales

El derrumbe en Italia ya se cobró la primera víctima fatal

Era un trabajador que permaneció atrapado bajo los escombros durante 11 horas.

Martes, 04 de noviembre de 2025 10:29

Un obrero murió como consecuencia del derrumbe en una torre medieval en Roma, informaron medios internacionales. El trabajador fue identificado como Octay Stroici, de acuerdo con una crónica que publica el sitio Actualidad RT.

El informe asegura que el hombre permaneció atrapado bajo los escombros durante 11 horas tras derrumbarse una parte de la medieval Torre del Conde, que estaba siendo restaurada.

El trabajador falleció en el Hospital Umberto I, según consignó la agencia de noticias ANSA citando fuentes médicas, reflejó el medio ruso.

Aproximadamente 140 bomberos trabajaron en el rescate del hombre, ciudadano rumano de 66 años, cuyo estado era crítico.

Al parecer, sufrió un paro cardíaco al entrar en la ambulancia, pero tras ser estabilizado, fue trasladado al mencionado centro médico, donde finalmente falleció.

