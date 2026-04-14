Mejoran el tramo de la ruta 6 entre El Fuerte y Santa Clara

En el tramo entre Santa Clara y El Fuerte (40 kilómetros), la Dirección Provincial de Vialidad está refaccionando la ruta provincial N° 6 debido a las pésimas condiciones que presentaba por el accionar de las precipitaciones de la temporada pasada.

Desde la semana pasada, el organismo provincial acondiciona la traza con una máquina motoniveladora, mientras que personal de cooperativas de San Pedro de Jujuy se ocupa del desmalezado a orillas de la misma.

La comisionada municipal de El Fuerte, Carolina López confió en que esta semana finalicen las obras y afirmo que a pesar de los trabajos que se ejecutan durante la mañana y la tarde (desde las 8 hasta las 18) la ruta está transitable con precaución las 24 horas del día.

Luego especificó que por las precipitaciones pasadas "se produjeron varios derrumbes afectando el camino con piedras y árboles caídos", aparte aclaró que el desmalezado podría extenderse varios días por la espesa maleza existente a lo largo del tramo.

La infraestructura vial es un pilar esencial para el desarrollo económico, la integración y la conectividad entre comunas y municipios de esa región, consideró. La ruta 6 es esencial para el transporte de bienes y personas, y para la conexión de los centros productivos y logísticos de la zona.

También sostuvo que el deterioro progresivo de la ruta no solo incrementa los costos de mantenimiento y rehabilitación, sino también perjudica la economía regional y pone en riesgo a las personas que transitan diariamente por ella.