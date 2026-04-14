Inscripciones abiertas para los talleres de “Aquí estoy”

Continúan abiertas las inscripciones para los talleres que se dictan en la fundación "Aquí estoy", una entidad que se preocupa por el bienestar y la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad.

Psicomotricidad, expresión corporal, baile adaptado, pastelería, educación física, psicopedagogía, cerámica y pintura, y manualidades y reciclado; son las propuestas que se renuevan este año para incentivar la creatividad, la motricidad fina y la expresión física; en los jóvenes que asisten a la entidad sin fines de lucro.

Lo nuevo que se agrega es bijouterie y psicología, esta última disciplina, destinada a los padres que la precisen, como un servicio de este nuevo ciclo. Gracias a un equipo de profesionales con voluntad de trabajar con las personas con discapacidad, el nuevo ciclo se inició con las mejores expectativas.

FUNDADORES | SOLEDAD BOCARIPE, DANIEL ZAMBRANA Y ADRIANA CHÁVEZ

"A través de los talleres queremos apostar a la formación laboral no formal porque la situación no está buena para nadie, para las personas con discapacidad menos", expresó Adriana Chávez, referente de la fundación "Aquí estoy".

Este año el objetivo es poder lograr el carnet sanitario, para que quienes quieran puedan emprender junto a las personas con discapacidad y salir adelante.

"Nos enfocamos también en la educación física porque sabemos que las personas con diferentes discapacidades llevan una vida sedentaria en la mayoría de los casos", indicó.

Las actividades se realizan de lunes a viernes desde las 17 y hasta las 20, según el cronograma. "Los lunes tienen clases de expresión corporal, manualidades y reciclado y educación física; los martes pastelería en el sindicato de pasteleros porque nos cede nuevamente el espacio; tanto para las personas con discapacidad como para el apoyo a la familia", reveló que se efectuará en el salón "Palta", espacio donde se desarrollan las propuestas.

ABRIR POSIBILIDADES | MANUALIDADES PARA SALIDA LABORAL.

"Solicitamos un mínimo arancel para cubrir los gastos de transporte de los docentes, sabemos que la situación está difícil para todos pero es importante desde la fundación", dijo Chávez quien no deja de motivar a los padres a seguir, pese a que el camino pueda ser complicado.

Y es que el ser humano es sociable por naturaleza y necesita comunicarse. Por ello, Chávez se decidió a crear un organismo no gubernamental colectivo, primero a través de un taller de bordado realizado con mucho cariño y que fue creciendo a través de zumba y baile adaptado junto a la expresión corporal.

"Es un espacio con una amplia variedad de cursos, con altos y bajos seguimos y es lo que intento transmitir a los papás, que no bajen los brazos. Siempre el no está, pero luchamos por el sí", indicó la referente.

PERSONALIZADA | LA ATENCIÓN PARA CADA INTEGRANTE DE LA ENTIDAD.

La meta es hacer que los chicos tengan una actividad por día para socializar y consolidar la familia de "Aquí estoy". "Es un grupo muy sano, muy unido. Ellos se reconocen entre sí y se colaboran, es increíble ver cómo se cuidan y se colaboran entre ellos", mencionó la representante.