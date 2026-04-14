Entregaron nuevos vehículos para la Policía de la Provincia

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de nuevos vehículos destinados a fortalecer el equipamiento de la Policía, acompañado por el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Urquiola. La actividad se desarrolló en la Central de Policía.

En la oportunidad, se concretó la incorporación de 16 camionetas que serán distribuidas en distintos puntos del territorio provincial, tanto en el interior como en San Salvador de Jujuy. Asimismo, se suman 24 motocicletas que serán destinadas a comisarías y seccionales, optimizando la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la importancia de sostener la inversión en materia de seguridad, en el marco de una política pública orientada al fortalecimiento institucional. En ese sentido, recordó que el año pasado se realizó una importante entrega de equipamiento, incluyendo tecnología específica para las fuerzas, y anticipó la continuidad de estas acciones.

Finalmente, indicó que, mediante recursos propios de la Policía, se prevé la adquisición de nuevos móviles, con el objetivo de continuar mejorando el servicio y brindar mayor seguridad a la comunidad.

Ayuda económica

El Gobierno provincial ratificó que el personal de las fuerzas de seguridad de Jujuy, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, percibirá el bono correspondiente al Día del Trabajador que se acreditará durante este mes, tal como fue anunciado.

El monto extra será de $100 mil, como al resto de los empleados estatales, de acuerdo a lo estipulado por la Circular 14.

Se informó que la decisión de otorgar un bono se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de acompañar la actual situación económica y dar respuesta a los planteos de los representantes de los trabajadores estatales. En ese marco, se dispuso adelantar a mediados de mes la acreditación de este beneficio, que estaba prevista originalmente para fines de abril.

Se destacó que esta es otra medida para acompañar a los trabajadores estatales y contribuir al sostenimiento de su poder adquisitivo frente al contexto económico vigente.