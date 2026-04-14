Entre octubre y noviembre el PJ tendrá nuevas autoridades

El flamante interventor del Partido Justicialista jujeño, Ricardo Villada, detalló ayer los objetivos principales que tiene para normalizar el espacio y aseguró que en "90 a 120 días es factible desarrollar todo el proceso electoral". Además, sostuvo que los plazos para el final de la intervención dependerán de si se abre el padrón a nuevas afiliaciones y sostuvo que "entre fines de octubre y principios de noviembre" habrá nuevas autoridades en el peronismo jujeño.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, destacó que destinará este mes a "dialogar" con los distintos dirigentes partidarios y descartó tener preferencia por alguno de ellos. "El camino es muy claro, acá lo que hay que hacer es cristalizar un llamado a elecciones, cuya primera etapa tiene que ver con determinar el padrón. Hoy por hoy hay un padrón que ha sido trabajado no solamente por la justicia electoral, sino también por los interventores anteriores, y lo único que hay que decidir es si va a haber un período de apertura del padrón o no. Si no hay un período de apertura del padrón, se trabajará con este padrón y se establecerá la fecha de elecciones, y todos los pasos para llegar a ese día", afirmó Villada.

El exministro de Gobierno salteño agregó que "un cronograma electoral tiene determinados tiempos establecidos por ley y por la normativa del propio partido" y que durante este mes se determinará "si se abre o no el padrón" lo que establecería un marco temporal porque esas afiliaciones deben ser cargadas. "Pero después de eso, razonablemente en el plazo de noventa a ciento veinte días es factible llevar adelante todo el proceso electoral y nuestro desafío es que a finales de octubre o principios de noviembre, el partido esté con autoridades debidamente electas", expresó.

Escuchando a todos

El nuevo interventor indicó que lo único que pretende es que "los afiliados tengan la oportunidad de elegir sus autoridades" y que se ha impuesto transitar este camino "escuchando a todos los sectores del Partido Justicialista de Jujuy, no solamente a aquellos dirigentes de mayor trayectoria, o de mayor renombre". "Yo no voy a establecer si lo que se hizo hasta ahora estuvo bien o mal, acá hay que generar las condiciones para que todo el mundo pueda participar y para que en definitiva sean los afiliados los que determinen quiénes son sus autoridades", se explayó.

Consultado sobre las críticas de La Cámpora, que afirma que su papel será fomentar una alianza entre el PJ jujeño y La Libertad Avanza, sostuvo que él "no tomará ninguna decisión" y manifestó: "Yo pretendo que cuando se deba tomar una decisión de qué hacer en los próximos turnos electorales los que tomen la decisión son los que la gente haya elegido. Para las elecciones de 2027 obviamente yo ya no voy a estar para esa fecha. Mi objetivo es normalizar el partido en este año. Creo que no está bueno las intervenciones de otros lugares, por eso quiero que haya elecciones este año en el PJ jujeño".

Villada aseveró que seguramente en esta semana va a estar recibiendo un informe de la situación económica y financiera del partido, y en los próximos días avanzará ya en las entregas de ciertos aspectos que tienen que ver con la vida interna del Partido Justicialista. "Yo diría que en un breve plazo ya voy a estar en contacto con los interventores anteriores para cumplir con todos los pasos necesarios", informó.

"Me llamó la atención la gran cantidad de afiliados que tiene el peronismo jujeño, que son más en cantidad que los que tiene por ejemplo el PJ de Salta. En definitiva, esos afiliados no han podido emitir opinión, no han podido elegir sus autoridades, y eso es lo que se busca, tratar de que un partido de la trascendencia y de la experiencia del PJ jujeño se normalice, así que estamos en esa tarea", manifestó el salteño.

Comparación

Interrogado sobre las diferencias entre su rol y el de los anteriores interventores, afirmó que él viene "a realizar una acción determinada por la justicia que tiene un solo objetivo que es normalizar el partido". "Creo que es absolutamente nocivo para el partido y para su normalización que el interventor juegue a favor de alguno de los sectores internos, porque lo que veo es que el PJ jujeño tiene mucho enfrentamiento y mucho roce entre los dirigentes. Entonces, si uno entra en este proceso, lo único que va a lograr es que haya más pelea y no llegar a ese proceso de reorganización y a ese proceso de normalización. La única forma de normalizar un partido es llamar a elecciones y que todos tengan la posibilidad de presentarse".