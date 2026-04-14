21º Expo Feria de camélidos, ovinos y caprinos en Tambillos

El próximo sábado y domingo en la comunidad de Tambillos (a unos 40 kilómetros al suroeste de Abra Pampa por la ruta provincial 71), se realizará la 21º Expo Feria de camélidos, ovinos y caprinos, consolidándose como sector estratégico para el mejoramiento genético y el desarrollo ganadero del municipio.

La comisión organizadora presidida por Alejandro Gutiérrez está recibiendo la colaboración de la Municipalidad de Abra Pampa a través de su Secretaría de Desarrollo rural, para las dos jornadas de actividades.

Anteriormente, el municipio promovió el dictado de un curso de amanse de la llama (para que en el predio de la jura el animal amansado permita al jurado efectuar una calificación real sobre la postura, aplomo, morfometría, parada y demás consideraciones.

Aparte se ocupó de realizar los muestreos de brucelosis y posteriormente los envió a Tucumán, éste estudio permitirá a los organizadores saber realmente cuáles son los animales que están aptos para intervenir en la Expo Feria. Asimismo, el municipio se ocupó de construir un baño para uso de los organizadores, colaboradores y público en general.

El sábado a las 9 iniciará el juzgamiento de camélidos, ovinos y caprinos; media hora después se honrará a la Pachamama y a las 10.30 será el acto protocolar de apertura, habrá una puesta artística y se habilitarán los sanitarios.

En la tarde desde las 15 se desarrollarán actividades recreativas y paralelamente habrá un espectáculo folclórico; y a las 20 se entregarán los premios a los productores ganadores. El cierre de la jornada será con una noche cultural.

Al día siguiente la comisión organizadora servirá un desayuno; desde las 9 se entregarán los animales y al mediodía se compartirá un almuerzo de despedida.

La Expo Feria de Tambillos consolida el compromiso del municipio abrapampeño con el desarrollo sostenible y la proyección provincial de uno de los sectores productivos más resilientes. Asimismo, reafirmó el liderazgo de la política implementada por el intendente Ariel Machaca en la promoción de los camélidos como recurso estratégico para los pueblos puneños.