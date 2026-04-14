ATE Jujuy se adhiere al paro nacional de este 21 de abril

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy confirmó la realización de un paro provincial con movilización para el próximo martes 21 de abril, en el marco de una medida de fuerza definida a nivel nacional tras la reunión del Consejo Directivo Nacional del gremio. El reclamo central apunta a la urgente reapertura de paritarias y al rechazo del incremento salarial vigente, que consideran insuficiente frente al contexto económico actual.

Desde la seccional señalaron que la medida responde también a los recortes en la estructura estatal y a la falta de respuestas por parte de los gobiernos provinciales. En ese sentido, referentes de ATE Jujuy remarcaron que "la realidad que vivimos los trabajadores estatales no da para más", al tiempo que advirtieron sobre salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza y un marcado nivel de precarización laboral.

El gremio exige que el salario mínimo de los trabajadores estatales se equipare al costo de la canasta básica familiar, que actualmente supera los $1.300.000. Sin embargo, indicaron que los ingresos en la provincia rondan entre los 750.000 y 800.000 pesos, lo que profundiza la pérdida del poder adquisitivo.

Entre los principales reclamos, ATE solicita además el pase a contrato de capacitadores, el pase a planta permanente en los municipios y la inmediata recategorización en todas las áreas del Estado. Asimismo, informaron que ya presentaron una nota formal al Gobierno provincial para exigir la convocatoria a paritarias. "Está bien que se haya adelantado el bono, pero necesitamos certezas sobre qué va a pasar con los salarios en los próximos meses", expresó el secretario general Carlos Sajama.

Seccional San Pedro

Por otro lado, en la Seccional San Pedro se generó una controversia interna que sumó tensión al escenario gremial. La secretaria de Salud del Consejo Directivo, Amalia Pérez, desmintió versiones sobre una supuesta intervención en esa delegación y apuntó contra el dirigente Matías Brizuela.

Pérez explicó que su presencia en el hospital local respondió a gestiones vinculadas a una resolución pendiente desde febrero y negó haber encabezado alguna asamblea. "Soy de San Pedro, tengo más de 20 años de militancia en ATE y no pueden prohibirme recorrer los sectores de trabajo", sostuvo.

Inquietudes

Además indicó que durante su visita recibió inquietudes de trabajadores y un pedido formal para la elección de delegados, señalando que en algunos sectores no se realizan elecciones desde hace ocho años. También denunció que Brizuela habría difundido "mentiras y falsedades" sobre su accionar, y cuestionó la falta de convocatoria a una asamblea ordinaria en la seccional.

Finalmente, Pérez aseguró que incluso se intentó avanzar con medidas disciplinarias contra trabajadores que dialogaron con ella, situación que, según afirmó, fue desestimada por las autoridades del hospital.