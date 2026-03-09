Acciones solidarias e inclusivas en el inicio del ciclo lectivo

La fundación de hidrocefalia “Amar la Vida” inició una importante actividad comunitaria que continuará esta semana con la colecta de indumentaria escolar en buen estado para niños, adolescentes y adultos.

AIRE LIBRE | UNA DE LAS PROPUESTAS QUE SE EFECTÚAN EN ÁMBITOS ABIERTOS.

La propuesta tiene el objetivo de brindar ayuda social, por lo que, para quienes quieran colaborar se pueden acercar con los donativos por la mañana a Avellaneda esquina San Juan 303, del barrio Cuyaya. La referente de la institución, Gabriela Aguilar, detalló que es una de las propuestas que marca el inicio del año, a fin de compartir desde la acción noble.

COLECTA SOLIDARIA | LO RECAUDADO SERÁ DESTINADO A NIÑOS Y ADOLESCENTES.

“Durante meses viene gente con donaciones de ropa para todas las edades y, ahora, como los chicos están comenzando las clases, pensé en una colecta de remeras blancas, camisas y pantalones de vestir en buen estado”, expresó Gabriela Aguilar, que participa activamente de proyectos de distintas instituciones.

ACOMPAÑAMIENTO | APOYO ESCOLAR DESDE LA ASOCIACIÓN “TODOS JUNTOS”.

“La colecta sigue y en lo posible solicitamos; delantales o prendas para la escuela de todos los talles para niños y adolescentes, así lo que se junta puede llegar a las personas que lo necesitan con urgencia ahora que comenzaron las clases. Ya vinieron a buscar de copas de leche, merenderos barriales y roperos comunitarios”, aseguró Aguilar, resaltando además que la convocatoria también es para las madres que quieran ser parte de la fundación a través de una reunión semanal por sugerencias e ideas a realizarse, próximamente.

Inicio de clases en “Todos Juntos”

NUEVO CICLO | EL PRIMER DÍA, CON LAS MEJORES EXPECTATIVAS.

Cada comienzo de ciclo trae consigo organización, nuevos desafíos, aprendizajes y mucho trabajo compartido. Por eso, desde la asociación “Todos Juntos” se renovó el compromiso de acompañar a cada estudiante, a las familias que los eligen y a los establecimientos educativos, para que el derecho a la educación inclusiva se haga realidad en la vida cotidiana de las escuelas. Desde la entidad, comparten el pensamiento de que la inclusión se construye entre todos, con respeto, empatía y la convicción de que la diversidad enriquece cada espacio de aprendizaje.