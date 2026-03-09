Reclamo a Nación por la demora en la entrega de DNI

El director del Registro Civil de la Provincia, Octavio Rivas, confirmó ayer que el organismo a su cargo “ha generado un reclamo formal” ante el Registro Nacional de las Personas por la “excesiva” demora en la entrega del DNI, trámite que supera los 90 días, y advirtió que en caso de que no haya novedades sobre el tema, elevarán la presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, Rivas reveló que hay personas en la provincia que realizaron el trámite en diciembre y aún no recibieron su documentación. El Renaper “ha dispuesto un aumento en las tasas de DNI y pasaporte, lo que ha generado un reclamo formal por parte del Registro Civil de la Provincia, porque los DNI están muy demorados. Desde que se ha implementado el nuevo formato de DNI se suponía que ya tenía que tener todas las pruebas hechas y que los equipos ya debían estar puestos a punto y funcionar al 100%. Esto mismo le ocurre a Salta, a Córdoba e incluso a la provincia de Buenos Aires, pese a las distancias mucho más cortas”, explicó el funcionario.

Rivas agregó que desde el organismo que él conduce se realizan los trámites “normalmente e impactan perfecto en el sistema, pero existe un retraso muy grande en lo que es la impresión, y luego los trámites del correo están prácticamente funcionando en los plazos acordados, pero la impresión está muy demorada”. “El reclamo escrito que hicimos a Nación tiene que ver con que estas demoras restringen y dañan el derecho de las personas, ya que hay gente que tiene que inscribirse a la escuela, otra que está con trámite de jubilación y pensión parados, gente que está con trámite de salud parado porque no puede acreditar su identidad y lo mismo por cuestiones laborales”, explicó. Y añadió: “ Si a esto le sumamos en el medio una suba a las tasas nos parece absolutamente incorrecto. Creo que primero se deberían haber readecuado los tiempos, cumplir con los pasos, y luego entonces sí poder ver de subir las tasas respectivas a los distintos trámites de documentación. Hemos hecho el reclamo formal, se está intentando dar solución no solo a Jujuy sino a las distintas provincias”.

Rivas expresó que desde el Registro Civil de Jujuy, “todos los días despachan listados retrasados a Nación para que se les dé prioridad y se impriman, y a poquitos se le están readecuando los tiempos”, pero todavía hay un retraso importante. Manifestó que por esa razón han impuesto “todo el operativo de documentación que incluye la visita a todas las oficinas, sobre todo aquellas que estén con los turnos agotados, para poder ir ganando tiempo de ese modo, y también para que la gente no gaste, ya que las tasas por decisión nacional han subido y por lo menos no tengan que trasladarse, y visitemos con el operativo móvil los barrios más vulnerables y las localidades que más lo necesitan en toda la provincia”.

“Hoy el DNI exprés y el pasaporte están cumpliendo con los tiempos acordados desde Nación, están llegando en 7 días, no hay prácticamente retraso, salvo que en el medio tengamos algún feriado. Sí hemos notado retraso en el carnaval, por ahí los que fueron tramitados los días previos de carnaval sí pueden haber tardado entre 10 y 12 días, pero por el propio asueto me parece que Nación debería haber dejado una guardia mínima para darle impresión y que no se nos haga cada vez más grande la bola de nieve”, aseveró.

En forma irónica, Rivas aseguró que nunca ha visto “una impresora o dispositivo técnico que diferencie el error entre quién paga más (DNI exprés) y quién paga menos (DNI común)”. “Yo cuando mando a imprimir, se me imprimen todos igual. Lamentablemente no ocurre lo mismo con las impresoras de Nación, hay que esperar tiempos que superan lo que está especificado en la ley. Son de 12 a 15 días para un trámite común y estamos con más de un mes y medio de retraso, es un montón. Entonces, si van a obligar a la gente a que se vuelque a un trámite exprés no pueden encima subirle el precio. El trámite exprés valía $18.500 y pasó a valer $26 mil”, manifestó.