13°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Plaza Domingo T. Pérez.
Capillas Musicales
Guerra en Medio Oriente
8M
Banco Macro
Catamarca
Secretaría de cultura de Jujuy
PAUTA SALARIAL
Casa de Gobierno
PAUTA SALARIAL
Plaza Domingo T. Pérez.
Capillas Musicales
Guerra en Medio Oriente
8M
Banco Macro
Catamarca
Secretaría de cultura de Jujuy
PAUTA SALARIAL
Casa de Gobierno
PAUTA SALARIAL

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Pauta salarial

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad

Lunes, 09 de marzo de 2026 23:18

El Gobierno de Jujuy hace un llamado a la calma y la paz social, al tiempo que reafirma la firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva.

Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.

Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia.

El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas.

 

Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD