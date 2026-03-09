Malestar policial por supuesto “acuerdo”

El sorpresivo anuncio en la mañana de ayer por parte de autoridades del Gobierno provincial y de representantes de policías y penitenciarios, tanto del sector activo como pasivo, de un “consenso sobre el abordaje de la pauta salarial” para los integrantes de las fuerzas de seguridad de Jujuy, provocó el malestar de un gran número de efectivos que a la tarde se movilizó hacia Casa de Gobierno.

La protesta, que se confundió con la marcha por el Día de la Mujer, fue por la falta de precisiones en la información oficial y de los representantes que tomaron parte del encuentro, provocando temor e indignación de que el supuesto acuerdo no beneficie a todos los policías y penitenciarios.

Según se informó oficialmente, de la reunión de la mañana tomaron parte el ministro de Hacienda, Federico Cardozo; el secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, y el director de Trabajo Carlos Coronel, de la mañana, mientras que por el sector de seguridad Gonzalo Camino, del sector activo de los penitenciarios, y Orlando Subia, de los retirados, entre otros. Los manifestantes cuestionaron la presencia del exdiputado, exintendente de Caimancito y policía retirado, Pedro Torres, ya que dijeron que no formaba parte de la comisión que los representaba ni del Gobierno.

MALESTAR | MANIFESTANTES EXIGÍAN ENTRAR ANOCHE A CASA DE GOBIERNO PARA TENER DETALLES DEL “ACUERDO”.

“Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro”, explicó Camino, en declaraciones que fueron difundidas por el Gobierno. “Se llegó al mejor acuerdo posible”, afirmó, destacando el “compromiso por parte de Gobernación de que no va a haber ningún tipo de represalia ni tampoco acciones contra el personal que se apostó estos días en las movilizaciones”. Camino, en el mismo parte de prensa, remarcó que se continuará dialogando y “las negociaciones van a ser permanentes hasta tanto se puedan atender todos los reclamos de manera paulatina”.

Por su parte, Subia afirmó: “Estamos conformes con lo que hemos obtenido en todo el diálogo, algo histórico a volver a recalcar es que no va a haber persecución hacia ninguno de los efectivos activos y retirados”. Asimismo, indicó que, considerando el acuerdo arribado, se desestiman las movilizaciones previstas”, entre otros conceptos, de acuerdo al parte del Gobierno.

Según se había informado la semana pasada, ayer a la tarde estaba previsto un encuentro en el que la comisión de policías y penitenciarios iba a entregar su propuesta de mejora salarial para los sectores activo y pasivo de ambas fuerzas. Esto luego que trascendieran dos resoluciones del Ministerio de Seguridad otorgando subas salariales que iban del 35 al 85%, no remunerativas y no bonificables, a algunos sectores de ambas fuerzas por dedicación especial, mayor riesgo, función y responsabilidad. Las mismas fueron dejadas sin efectos por el Gobierno, que sin embargo se comprometió a abordar y solucionar la situación de las fuerzas.

Anoche los manifestantes, que fueron sumándose con el correr de las horas, exigían reunirse con las autoridades y sus representantes para conocer el acuerdo anunciado, violentando algunas rejas que rodean la Casa de Gobierno, lo que no había sucedido hasta el cierre de esta edición, cuando solo había trascendido que en el “consenso” se iba a reglamentar una compensación por recargos de tareas y la mejora del adicional por presentismo.