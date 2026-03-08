8M: a qué hora es la marcha por el Día de la Mujer en Jujuy

Como cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de argentinas saldrán a las calles para defender las conquistas logradas y continuar la lucha por la igualdad de género, además de reclamar medidas frente a la violencia de género, la desigualdad laboral y la precarización que afecta a miles de mujeres. La decisión se tomó en la última asamblea transfeminista, de la que participaron feministas, organismos sociales, gremialistas y dirigentes de distintos espacios políticos, donde también se resolvió impulsar un cese de actividades en rechazo al actual gobierno libertario.

En Jujuy, la movilización está confirmada para el lunes 9 de marzo a las 17 horas en la Plaza Belgrano. Bajo el lema “Contra la reforma laboral y la violencia de Milei. ¡En defensa de nuestros derechos y proyectos de vida!”, las organizaciones convocantes invitan a las asistentes a llevar su pañuelo y sumarse a la jornada de lucha en defensa de sus derechos. La convocatoria en la provincia se enmarca en las mismas consignas nacionales de rechazo a las políticas del gobierno libertario y en defensa de las conquistas históricas del movimiento de mujeres y diversidades.