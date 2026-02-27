Relanzaron la "llama que llama" en Huacalera

El gobernador Carlos Sadir formó parte del relanzamiento de "La llama que llama", el ícono publicitario que vuelve a la pantalla a través de una serie de Personal Flow. El evento se hizo en Huacalera, con la participación de autoridades provinciales y de la compañía de comunicaciones.

El mandatario agradeció y destacó la decisión de la empresa de elegir Jujuy, en especial Huacalera, para su producto, además de optar por "nuestra Quebrada de Humahuaca, que es un patrimonio".

"Nos siguen eligiendo, hace 25 años eligieron nuestra llama y verlos volver es un gusto. Para Jujuy es un orgullo que una empresa tan importante esté acá y nos elija", expresó. Sadir también remarcó que estas producciones constituyen "una manera de mostrar nuestro Jujuy, nuestras bellezas naturales y nuestra gente". En ese sentido, indicó: "Jujuy viene trabajando muchísimo en turismo y hoy tenemos una actividad continua, aumentó el pernocte, llegan turistas todo el año y el gran desafío es seguir trabajando en esa línea. Este lanzamiento viene en colaboración para que la gente siga conociendo Jujuy".

Por su parte, el ministro Federico Posadas puso en valor el co-branding entre Personal Flow y la marca Jujuy Energía Viva, "con el reconocimiento de que las llamas son jujeñas". Valoró el relanzamiento de la propuesta "en un formato totalmente distinto", detallando que "ya no son publicidades convencionales sino una serie con 8 capítulos en donde la picardía de las llamas estará presente".

A su turno, Pedro López Matheu, de Personal Flow, dijo que "elegimos Jujuy porque la llama es jujeña y porque esta provincia nos recibe siempre con una enorme calidez y amor". Destacó que hay "una identificación imposible de negar de Jujuy y la llama, y Huacalera es un lugar paradisíaco". Señaló que lo que se verá en Flow desde hoy "va a ser muy divertido y con personajes que se llaman igual, y el bebé sigue siendo de Gimnasia de Jujuy".