Preocupación por derrame de líquidos cloacales

Desde el Concejo Deliberante de Palpalá solicitaron la inmediata intervención con acciones y medidas urgentes para solucionar la crítica situación del derrame de líquidos cloacales y la contaminación ambiental producida por el arroyo Huaico Grande, arroyo Huaico Chico y arroyo Las Martas.

La presidenta del Concejo Deliberante, Roxana García, se refirió a los desechos vertidos en el cauce de los arroyos afectando a varios barrios de la ciudad desde hace más de dos años.

"El objetivo del pedido es solicitar la inmediata intervención de Recursos Hídricos y Agua Potable para que se arbitren medidas urgentes para dar solución a los vecinos afectados y por la contaminación que los mismos provocan en la población", dijo.

La edil señaló que a partir de un video difundido en las redes sociales los vecinos expusieron la presencia constante de desechos cloacales y el desborde de estos fluidos y aguas residuales.

Cabe destacar que, en enero del año 2006, la situación ambiental en la ciudad se transformó en crítica debido al desborde de líquidos cloacales que afectan diversos arroyos y espacios públicos siendo los barrios más afectados por los olores nauseabundos con riesgo para la salud de la población y agravado por las recientes lluvias.

En el marco de los desbordes del arroyo ocurridos en los meses de diciembre y enero, este arroyo ha sufrido desbordes que no solo arrastran agua de lluvia, sino también desechos y residuos acumulados.

La situación planteada a Recursos Hídricos y Agua Potable representa un riesgo para la salud, provocando enfermedades infecciosas como gastroenteritis, cólera, fiebre tifoidea y hepatitis A, debido a la presencia de bacterias, virus y parásitos, ya que el contacto directo o la ingesta de esta agua contaminada puede causar fiebre, diarrea, vómitos, infecciones de piel y riesgos crónicos por metales pesados.

