En febrero repuntó venta en el Mercado de Concentración

En el Mercado de Concentración y Abasto de avenida Almirante Brown, febrero dejó un balance alentador para los puesteros. Contra los pronósticos y pese a los gastos propios del inicio del ciclo lectivo y el carnaval, varios vendedores coincidieron en que las ventas superaron incluso a las de diciembre, un mes que tradicionalmente genera mayores expectativas.

Con la mirada puesta en la previa de Pascua, los comerciantes aseguran que ya comenzó a moverse la demanda de productos típicos como el choclo y el zapallo, insumos centrales para las comidas de Semana Santa. Por ahora, destacan que los precios se mantienen accesibles, aunque advierten que podrían registrarse leves aumentos a medida que se acerque la fecha.

Josefina Seiler Prado, propietaria de uno de los puestos del mercado, explicó que ya se nota la llegada de más mercadería. "Ya está llegando más choclo. Va a haber, parece que hay bastante", comentó. Actualmente ofrece la docena de choclo amarillo a 3.000 pesos y explicó que parte de la producción es local y otra proviene del norte del país. "Hay de acá de la zona y también viene del norte. Ese siempre fue un poquito más caro, porque es de otra calidad", detalló.

VENTAS | ASUMEN QUE LOS CONSUMIDORES COMPRAN MENOS CANTIDAD.

Respecto a la posibilidad de ingreso de mercadería desde Bolivia, que se venía dando el año pasado con varios productos, explicó que este año no resulta conveniente. "Si está barato acá no nos conviene traer de Bolivia. El año pasado entraban muchas cosas, pero este año con el tema del cambio y los precios ya no les conviene", afirmó.

En cuanto a variaciones, explicó que las verduras en general no tuvieron grandes cambios, aunque sí se registraron subas en las de hoja. "La lechuga y la espinaca están más caras. Hubo granizo en la Quebrada y hay poca mercadería, y al haber poca las venden más caro", sostuvo. La lechuga pasó de costar entre 1.200 y 1.500 pesos a ubicarse ahora entre 2.500 y 3.000 pesos, según la variedad.

Sobre el movimiento comercial, Seiler Prado consideró que febrero fue mejor que el año anterior. "Yo creo que estuvo mejor que el año pasado. Hubo mucho turismo, y eso ayuda porque vienen, alquilan un departamento y consumen", afirmó.

ENTRE $3.000 Y $ 4.000 LA DOCENA

Otra vendedora, coincidió en que el mes mostró un repunte. "Hubo movimiento, un poquito más que diciembre", afirmó la vendedora conocida como Betty. En su puesto, el choclo se ofrece cuatro unidades por 1.000 pesos o la docena a 3.000 pesos, el zapallo se consigue a 1.000 pesos el kilo, mientras que el zapallito verde se vende dos kilos por 1.000 pesos y el pepino un kilo y medio por el mismo valor.

Sin embargo, advirtió sobre un cambio en el hábito de consumo. "Compra al día, nada más. Te comprás una papa, una cebolla, un tomatito. Nadie compra así por cantidad. Raro el que va a comprar un kilo", describió.

María Perales, otra comerciante del mercado, también coincidió y aseguró que "en febrero hubo un poquito más de movimiento", aunque aclaró que el flujo de clientes es irregular. "Por ahí, un día sí, un día no. Pero estuvo un poquito mejor", explicó.

SE ESPERA VENTAS EN CHOCLOS

En relación a los precios, sostuvo que en el último mes no hubo aumentos significativos en verduras. "Está dentro de todo accesible al bolsillo de cada uno", afirmó. No obstante, sostuvo que las frutas son las que presentan mayores variaciones debido a su procedencia. "La fruta tiene un poquito más de variación porque viene de afuera, vienen de Chile, Perú y también del sur del país. Eso las hace más caras", explicó.

Sostuvo que la banana fue uno de los productos que mostró incrementos recientes. "La semana pasada llegó a costar 4.000 pesos y ahora se está manteniendo en 3.000 pesos la docena", dijo y recordó que además llegaba desde Ecuador, aunque también hay producción local, como la de Yuto. "Ahora estamos en temporada de acá", dijo indicando que las que vendía eran locales. En enero, la banana había descendido a un rango de entre 2.200 pesos y 3.000 pesos la docena.

Algunos precios de frutas y verduras

BANANA | UNA DE LAS FRUTAS QUE TUVO VARIACIÓN DE PRECIO.

Entre los precios relevados en el mercado, la papa y la cebolla común se mantienen en 1.000 pesos el kilo, la cebolla morada cuesta 1.500 pesos. El tomate y la zanahoria en 1.500 pesos, la berenjena y el zucchini en 1.000 pesos, chollo entre 3.000 y 4.000 pesos y la chaucha en 1.500 pesos, el morrón verde a 1.500 y el rojo 4.000 pesos.

En verduras de hoja, la lechuga crespa se ofrece a 2.500 pesos, la repollada a 2.000 pesos, la espinaca y la acelga a 3.000 pesos, y el apio a 2.500 pesos. El zapallo cabutia cuesta 1.000 pesos el kilo, el zapallo amarillo entre 800 y 1.000 pesos. La arveja, 3.000 pesos.

En frutas, la manzana se consigue desde 2.500 pesos, la pera a 2.000 pesos, el durazno a 3.000 pesos, el pelón y la ciruela a 3.500 pesos, y la uva entre 3.000 y 3.500 pesos, y banana entre 3.000 a 4.000 pesos la docena. La naranja se vende a 3.000 pesos la docena, el limón entre 1.500 y 2.000 la docena, el mango a 2.000 o 2.500 pesos, y el pomelo dos unidades por 500 pesos.

Con precios que, en su mayoría, se mantienen estables y una expectativa moderadamente optimista de cara a la Pascua, los puesteros del Mercado de Concentración y Abasto confían en que el movimiento continúe en alza, impulsado por el consumo estacional. Así, el hábito de compra diaria y en pequeñas cantidades marca el pulso de un consumidor que administra con cautela cada peso.