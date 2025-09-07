¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cris Morena
Río Blanco
raphinha
Gilda
#Nasa
Portugal
PERICO
Ledesma
dia del pelirojo
PRIMERA NACIONAL
Cris Morena
Río Blanco
raphinha
Gilda
#Nasa
Portugal
PERICO
Ledesma
dia del pelirojo
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Catalina Dadah, Reina Departamental de Ledesma

LIBERTADOR (Corresponsal).– En una noche mágica, cargada de emociones, el Complejo Municipal de Yuto fue escenario de la Elección Reina Departamental de Ledesma, en el marco de la 74ª Fiesta Nacional de los Estudiantes.

MARCELA NAVAS
Domingo, 07 de septiembre de 2025 12:18

Fueron 18 las candidatas que desfilaron sobre un imponente escenario preparado por las promociones de las escuelas locales, regalando al público un espectáculo lleno de color y alegría. Estuvieron presentes el intendente anfitrión David Abraham, junto a autoridades de las diferentes localidades del departamento.
Resultando elegida por el jurado como Reina Departamental Catalina Dadah (Escuela de Minas, Yuto); 1ª Princesa Julieta Denis – ETHA LGSM; 2ª Princesa Bianca Sosa – Fasta LGSM; 1ª Dama Denise Toscano – Normal LGSM; 2ª Dama Agustina Tortolay – Bachi 8 Caimancito; Miss Simpatía María José Fuentes – Bachi 7 Calilegua; Miss Elegancia Valentina Mendieta – Colegio 65 LGSM

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Fueron 18 las candidatas que desfilaron sobre un imponente escenario preparado por las promociones de las escuelas locales, regalando al público un espectáculo lleno de color y alegría. Estuvieron presentes el intendente anfitrión David Abraham, junto a autoridades de las diferentes localidades del departamento.
Resultando elegida por el jurado como Reina Departamental Catalina Dadah (Escuela de Minas, Yuto); 1ª Princesa Julieta Denis – ETHA LGSM; 2ª Princesa Bianca Sosa – Fasta LGSM; 1ª Dama Denise Toscano – Normal LGSM; 2ª Dama Agustina Tortolay – Bachi 8 Caimancito; Miss Simpatía María José Fuentes – Bachi 7 Calilegua; Miss Elegancia Valentina Mendieta – Colegio 65 LGSM

Además, se eligió al Chico 10 que fue Nicolás Ruiz Díaz – LGSM; Miss Elegancia Lautaro Llanos Mata – ETHA; Miss Simpatía Emiliano Lima – Comercio 4 LGSM.
De esta manera, el Departamento Ledesma ya tiene a sus representantes para la instancia provincial, que se desarrollará en San Salvador de Jujuy.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD