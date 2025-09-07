Catalina Dadah, Reina Departamental de Ledesma

Fueron 18 las candidatas que desfilaron sobre un imponente escenario preparado por las promociones de las escuelas locales, regalando al público un espectáculo lleno de color y alegría. Estuvieron presentes el intendente anfitrión David Abraham, junto a autoridades de las diferentes localidades del departamento. Resultando elegida por el jurado como Reina Departamental Catalina Dadah (Escuela de Minas, Yuto); 1ª Princesa Julieta Denis – ETHA LGSM; 2ª Princesa Bianca Sosa – Fasta LGSM; 1ª Dama Denise Toscano – Normal LGSM; 2ª Dama Agustina Tortolay – Bachi 8 Caimancito; Miss Simpatía María José Fuentes – Bachi 7 Calilegua; Miss Elegancia Valentina Mendieta – Colegio 65 LGSM

Además, se eligió al Chico 10 que fue Nicolás Ruiz Díaz – LGSM; Miss Elegancia Lautaro Llanos Mata – ETHA; Miss Simpatía Emiliano Lima – Comercio 4 LGSM.

De esta manera, el Departamento Ledesma ya tiene a sus representantes para la instancia provincial, que se desarrollará en San Salvador de Jujuy.