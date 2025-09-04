Conmemoran Día Mundial de la Salud Sexual hoy

Desde el 2010, cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, jornada que se dedica a promover y poner en discusión los temas relacionados a la sexualidad desde un enfoque de salud integral.

Desde el 2010, cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, jornada que se dedica a promover y poner en discusión los temas relacionados a la sexualidad desde un enfoque de salud integral.

En este marco, el Área de Salud Sexual de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia realiza capacitaciones que comenzaron y que hoy se cumplirán en la UR 8 (Palpalá) y formación a jóvenes promotores en Educación Sexual Integral junto con el Consejo de la Mujer en San Pedro; mañana en el Ministerio de Salud de 9 a 12.30 y en la Central de Policía, avenida Santibáñez 1.372, de 10 a 12. El 16 del actual, taller y stands informativos junto a la Municipalidad de San Pedro.

Al respecto, el Ministerio de Salud de Jujuy recordó que la salud sexual es el estado de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Para ello, desde un enfoque positivo, la sexualidad implica necesariamente respeto, protección y cumplimiento de los derechos sexuales vinculados a los derechos a la vida, a la libertad, a la autonomía, a la autonomía progresiva en el caso de adolescentes, a la igualdad, a la no discriminación, a la privacidad y al acceso equitativo a los servicios de salud.

El cuidado de la salud sexual incluye de este modo también el cuidado del sexo biológico, de la identidad de género, del erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Entre las claves principales para la salud sexual se encuentran consultar periódicamente con las y los profesionales y acceder a la información adecuada.

Hizo saber que en ese marco, el sistema de salud de la provincia de Jujuy despliega múltiples estrategias para la respuesta a usuarias y usuarios de todas las edades, recordando que, al tomar decisiones, cada persona es siempre protagonista de la propia sexualidad.

El cuidado de la salud sexual es un derecho en cualquier etapa de la vida. Cada persona tiene derecho a Decir No, Decidir cuándo y cómo, Conocer y respetar su cuerpo, Acceder a información, Saber sobre métodos de protección, Elegir el método de planificación adecuado y Saber las sobre enfermedades de transmisión sexual

En Jujuy, las personas pueden consultar siempre de forma gratuita en todos Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), hospitales de la red pública, Call Center 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19, Operativos sanitarios y rastrillajes que se despliegan en distintos puntos de capital e interior. En estos espacios, los equipos interdisciplinarios facilitan información y respuesta sobre métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, IVE, ILE, cáncer de cuello de útero y de mama, abuso y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, atención de la población Lgbti, entre otras.

Asimismo, el servicio de atención 0800 222 3444 es un espacio de consulta a nivel nacional tanto para la población como para los equipos de salud sobre salud sexual y salud reproductiva, disponible de lunes a viernes de 9 a 21, sábados, domingos y feriados de 9 a 18. También se puede consultar por mail: [email protected].