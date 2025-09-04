Santa Catalina eligió a sus representantes 

En el marco de la 74° edición Fiesta Nacional de los Estudiantes, los departamentos de la provincia de Jujuy llevan a cabo las Elecciones de sus Embajadoras en donde nombras a sus nuevas representantes que estarán presentes en la Elección Reina Provincial el próximo 22 de septiembre en Ciudad Cultural.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En el marco de la 74° edición Fiesta Nacional de los Estudiantes, los departamentos de la provincia de Jujuy llevan a cabo las Elecciones de sus Embajadoras en donde nombras a sus nuevas representantes que estarán presentes en la Elección Reina Provincial el próximo 22 de septiembre en Ciudad Cultural.

El departamento Santa Catalina coronó a Iris Cruz (Misa Rumí) como su nueva embajadora estudiantil por el año 2025. Además, fueron nombradas como primera representante: Andrea Quispe (Cusi Cusi) y Geovana Laime (Ciénaga de Paicone) como segunda representante.

También las damas de honor, Ivana Bautista (Santa Catalina) y Fernanda Solís (Cieneguillas), primera y segunda respectivamente.

En tanto, Benjamín Farfán (La Ciénega), es el nuevo Chico 10 del departamento, acompañado por Matías Gutiérrez (Cusí Cusi) y Yamil Mamaní (Casira).

El evento tuvo lugar en la alejada localidad de Cusi Cusi, distante a 437 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

La noche de este martes el.estudiantado de ese vasto departamento, eligió a sus representantes estudiantilles.

El evento dió inicio casi a las 20 y se extendió hasta minutos antes de la medianoche.

Los 8 establecimientos participantes, le dieron el color y brillo a la celebración estudiantil.