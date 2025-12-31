Fuerte tormenta sorprendió a Jujuy en la previa de Año Nuevo

En horas de la tarde de este miércoles, una fuerte tormenta sorprendió a los jujeños que se encontraban realizando trámites o compras en la previa de Año Nuevo.

Si bien el fenómeno no duró mucho tiempo, varias calles quedaron inundadas y se registraron fuertes ráfagas de viento.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que para esta noche rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en toda la provincia de Jujuy, con una probabilidad del 70%.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.