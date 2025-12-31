Día del Jubilado en la Asociación Gaucha

La celebración del Día del Jubilado no fue un encuentro más, sino una jornada atravesada por la alegría, la emoción y el sentido de pertenencia. El festejo se desarrolló en la Asociación Gaucha de Altos de la Viña, que se transformó en un espacio colmado de color, música y participación. Desde las primeras horas del mediodía, afiliados y afiliadas comenzaron a llegar para compartir una propuesta pensada especialmente para ellos.

Espacios temáticos y encuentro colectivo

MÙSICA Y BAILE/ CONVIRTIERON LA JORNADA EN UNA VERDADERA FIESTA.

Uno de los rasgos distintivos de la jornada fue la organización de los asistentes en distintos sectores, cada uno con una temática particular, lo que permitió generar un clima dinámico y participativo. La actividad comenzó con un almuerzo compartido, que dio paso luego al tradicional baile, uno de los momentos más esperados, donde la música se convirtió en el hilo conductor del encuentro y permitió disfrutar, reencontrarse y celebrar.

Un mes dedicado a celebrar

Este festejo se enmarca en el denominado "Mes del Jubilado", una iniciativa que cada año impulsa la Casa del Jubilado con el objetivo de promover la integración, la participación activa y la vida social de las personas mayores. Durante este período se desarrollan diversas propuestas recreativas y culturales que fortalecen los vínculos entre los afiliados y consolidan espacios de encuentro y contención.

Actividad y bienestar

PASARELA.

La jornada también reflejó el trabajo sostenido que se realiza a lo largo del año a través de talleres y actividades que apuntan al bienestar integral. Gimnasia, danzas, disciplinas orientales y espacios de estimulación forman parte de una propuesta que busca fomentar un envejecimiento activo, saludable y acompañado. La participación en este tipo de eventos permite reforzar la autoestima, mantenerse activos y sentirse parte de una comunidad que valora y acompaña cada etapa de la vida.