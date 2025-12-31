28°
Monterrico
Búsqueda de personas
Agua Potable Jujuy SE
Corte de Luz
Cristina Fernández de Kirchner
escandalo en la AFA
Gobierno de Jujuy
La Casa del Jubilado
hospital Pablo Soria
El tiempo en jujuy

Cambio de planes, rige alerta por tormentas para toda la provincia

Informaron que es para la noche de hoy con probabilidades que alcanzan el 70%.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 11:17

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para la noche de hoy rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Jujuy.

Las probabilidades llegan al 70% donde se pueden registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Estas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos periodos, granizo, intensa actividad eléctricas acompañadas de ráfagas de viento.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían llegar a ser superados.

