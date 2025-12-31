Cambio de planes, rige alerta por tormentas para toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para la noche de hoy rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Jujuy.

Las probabilidades llegan al 70% donde se pueden registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Estas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos periodos, granizo, intensa actividad eléctricas acompañadas de ráfagas de viento.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían llegar a ser superados.