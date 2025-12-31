Murió el detenido que se prendió fuego

Murió el hombre se encontraba hospitalizado en grave estado de salud tras provocar un incendio en la celda de una dependencia policial donde se encontraba detenido, asi lo confirmaron las autoridades del hospital Pablo Soria donde esta persona se encontraba siendo asistida.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 10.30 en un sector del barrio Punta Diamante de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales del Grupo Especial Motorizado que recorría el sector de manera preventiva, interceptó a un hombre de 30 años que provocaba disturbios afuera de un domicilio.

Asimismo se supo que al momento de ser sometido a una requisa, le secuestraron un arma blanca.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Seccional 61°. En la sede policial, una mujer de 46 años se presentó y denunció que el mismo provocaba disturbios afuera de su domicilio desde las 6.

Mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes, el hombre se envolvió con colchones y se prendió fuego. De manera inmediata, los efectivos intervinieron para sofocar las llamas y solicitaron la presencia del personal del Same.

Al arribar al lugar, los paramédicos asistieron al protagonista y debido a la gravedad de las heridas lo trasladaron de urgencias al hospital "Pablo Soria", donde permanece internado en la sala de terapia intensiva en estado crítico y murió en las últimas horas.