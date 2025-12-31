Taller de envejecimiento activo como política institucional

El envejecimiento activo se consolidó como un enfoque que reconoce a las personas mayores como sujetos con derechos, capacidad de participación y un rol vigente dentro de la comunidad. Acompañar esta etapa implica generar oportunidades concretas para sostener la autonomía, la vida social y el bienestar integral, dejando atrás miradas pasivas sobre la vejez. Este modelo propone políticas que promueven la presencia, el encuentro y el cuidado, entendiendo que la calidad de vida se construye a partir de múltiples dimensiones.

Bienestar físico, social y emocional

El concepto de envejecimiento activo no se limita al movimiento o a la actividad física. Incluye también la estimulación cognitiva, el fortalecimiento de los vínculos sociales y el acompañamiento emocional. La participación regular en espacios comunitarios favorece la autoestima, reduce el aislamiento y mejora el bienestar general.

Compartir actividades, intercambiar experiencias y formar parte de un grupo permite sostener rutinas saludables y fortalecer el sentido de pertenencia, aspectos fundamentales para una vida plena durante esta etapa.

La familia como parte del acompañamiento

Dentro de este enfoque integral, la familia cumple un rol fundamental. El acompañamiento del entorno cercano refuerza la motivación, la autoestima y el compromiso de las personas mayores con la participación social. La presencia familiar potencia los beneficios de los espacios comunitarios y fortalece los vínculos intergeneracionales.

La integración de la familia permite ampliar el impacto del trabajo institucional, generando un acompañamiento más sólido y sostenido en el tiempo, que favorece el bienestar emocional y la continuidad de la participación. A su vez, la integración social también ocupa un lugar central dentro del enfoque de envejecimiento activo. Contar con espacios de encuentro y participación favorece la construcción de redes de apoyo, el intercambio entre pares y la convivencia cotidiana.

La comunidad se convierte así en un sostén clave para acompañar la adultez mayor, generando entornos donde las personas mayores se sienten valoradas, escuchadas y parte activa de la vida social.

Participar para seguir siendo protagonista

Envejecer activamente implica mantenerse presente, involucrado y con capacidad de decisión sobre la propia vida. La participación social permite a las personas mayores seguir siendo protagonistas, compartir saberes y construir vínculos que fortalecen su rol dentro de la comunidad.

Desde esta mirada, el envejecimiento activo se plantea como una invitación a transitar esta etapa con mayor autonomía, integración y bienestar, reafirmando la importancia de generar políticas y espacios que acompañen de manera sostenida a quienes la transitan.