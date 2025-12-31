Cierre preventivo de senderos en el Parque Botánico

El Parque Botánico Municipal informa a la comunidad que se detectó la presencia de un enjambre de huancoiro en un sector del predio, ubicado a aproximadamente 500 metros del acceso principal, en el área de descanso denominada “La Mora”, sobre un tronco a ras del piso.

El huancoiro, también conocido como abejorro, se caracteriza por su cuerpo robusto y peludo y por formar colonias que suelen establecerse en cavidades naturales, troncos o incluso a nivel del suelo. Se trata de una especie que cumple un rol ecológico fundamental como polinizador, siendo clave para la conservación de la biodiversidad del área protegida.

Si bien no es un insecto agresivo, puede reaccionar y picar cuando se siente amenazado, especialmente ante vibraciones, ruidos intensos o la proximidad directa a su nido. La picadura puede provocar dolor, inflamación local y, en algunos casos, reacciones alérgicas.

Durante la jornada de ayer, en el marco de tareas habituales de mantenimiento, personal del equipo del Parque fue atacado y sufrió picaduras por parte del enjambre, debiendo ser asistido posteriormente en la salita de primeros auxilios.

Ante esta situación, y de manera preventiva, los senderos del Parque Botánico Municipal se encuentran momentáneamente inhabilitados, hasta tanto se logre dar una solución adecuada al inconveniente. La medida tiene como objetivo principal resguardar la seguridad de visitantes y trabajadores, así como también garantizar la protección de la fauna presente.

En paralelo, se encuentran en evaluación las acciones de manejo y prevención correspondientes, siguiendo criterios técnicos y ambientales.

Ante cualquier consulta, los vecinos y vecinas pueden comunicarse vía WhatsApp al 388 403-7073 o realizar llamadas telefónicas al 388 438-2953.