“Los rompecorazones” chaya su mojón en Santo Domingo

En la comunidad de Santo Domingo (perteneciente a la jurisdicción municipal de Rinconada y distante a unos 160 kilómetros de Abra Pampa), mañana la comparsa "Los rompecorazones" también chayarán su mojón en la Puna jujeña.

Al mediodía en la casa de su presidenta Mercedes Mamaní se espera a todos los simpatizantes para compartir un exquisito almuerzo comunitario (asado de llama y cordero) y comenzar a brindar chicha, saratoga y vino tinto.

Alrededor de las 15 una vez finalizado el almuerzo y alrededor de más de 50 simpatizantes, la mayoría de ellos copleros, todos juntos se dirigirán hacia el mojón ubicado a unos 150 metros del poblado, que se une a Abra Pampa y Liviara a través de la ruta provincial 73.

Mientras se chaya y se comparten bebidas se coplea en ruedas por la alegría del reencuentro, la llegada de un nuevo año y la proximidad del carnaval puneño que se caracteriza por el canto de la copla, revalorizando así el canto ancestral.

Mamani, junto a los vicepresidentes María Martínez y el comunero Jaime Flores, iniciará la ceremonia ancestral, a quienes seguirán los presidentes vitalicios, Griselda Martínez y Marcelo Apaza, pidiendo por todos los simpatizantes y por las familias del pueblo.

Allí permanecerán hasta aproximadamente las 22, regresando al pueblo para cumplir con una invitación de los simpatizantes continuando la copleada hasta después de la medianoche, y a pesar del cansancio continuarán cantando con mucha felicidad.

En esa zona de la Puna es la única comparsa que chaya el mojón, por lo que concurren copleros de Liviara, Pirquitas, Rinconada, Coyahuayma, Abra Pampa, e inclusive residentes en La Quiaca, Tilcara, Iruya (Salta) y demás poblados. Luego del festejo de mañana esperará el inicio del carnaval el 14 de febrero.