Año nuevo en el mundo

China recibe el Año Nuevo 2026 con ceremonia en la Gran Muralla

Una cuenta regresiva y un espectáculo de percusión marcaron la celebración en la sección de Juyongguan

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 14:17

China celebró la llegada del Año Nuevo 2026 con una ceremonia especial realizada en la sección Juyongguan de la Gran Muralla China, ubicada a las afueras de Pekín, uno de los sitios históricos más emblemáticos del país.

El evento incluyó una cuenta regresiva para dar la bienvenida al nuevo año, acompañada de un tradicional espectáculo de percusión, con tambores que resonaron a lo largo del histórico recinto, en una celebración que combinó simbolismo, tradición y patrimonio cultural.

La ceremonia en la Gran Muralla se sumó a los festejos de Año Nuevo que se realizaron de manera simultánea en distintas regiones del país, donde millones de personas participaron en eventos públicos, actividades culturales y reuniones familiares para despedir el 2025 y recibir el 2026.

