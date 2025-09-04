Programa para adultos mayores

El programa "La Muni, Tu Lugar", de la comuna capitalina, se desarrollará hoy, de 9 a 12, en el centro vecinal de barrio Los Huaicos, en avenida Bolivia 1.490, promoviendo espacios de contención, aprendizaje y bienestar para adultos mayores. Bajo el lema "Espacios que cuidan, corazones que vibran", la jornada ofrecerá asesoramiento y desarrollo de actividades de forma gratuita, con una amplia propuesta que incluye exposición de talleres, stands informativos sobre salud, recreación y servicios municipales.

El programa "La Muni, Tu Lugar", de la comuna capitalina, se desarrollará hoy, de 9 a 12, en el centro vecinal de barrio Los Huaicos, en avenida Bolivia 1.490, promoviendo espacios de contención, aprendizaje y bienestar para adultos mayores. Bajo el lema "Espacios que cuidan, corazones que vibran", la jornada ofrecerá asesoramiento y desarrollo de actividades de forma gratuita, con una amplia propuesta que incluye exposición de talleres, stands informativos sobre salud, recreación y servicios municipales.

También se encontrarán con espacio de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria; asesoramiento y orientación profesional a cargo de equipos interdisciplinarios; presentación de baile y yoga en silla.