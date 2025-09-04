¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

devoción
Ministerio de Salud
Agua Potable Jujuy SE
Día del jubilado
Inmobiliaria
barrio Los Huaicos
Acueducto
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
HistoLetras
Barrio Los Huaicos

Programa para adultos mayores

"La Muni, Tu Lugar" prevé numerosas actividades.

Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:00

El programa "La Muni, Tu Lugar", de la comuna capitalina, se desarrollará hoy, de 9 a 12, en el centro vecinal de barrio Los Huaicos, en avenida Bolivia 1.490, promoviendo espacios de contención, aprendizaje y bienestar para adultos mayores. Bajo el lema "Espacios que cuidan, corazones que vibran", la jornada ofrecerá asesoramiento y desarrollo de actividades de forma gratuita, con una amplia propuesta que incluye exposición de talleres, stands informativos sobre salud, recreación y servicios municipales.

También se encontrarán con espacio de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria; asesoramiento y orientación profesional a cargo de equipos interdisciplinarios; presentación de baile y yoga en silla.

 

