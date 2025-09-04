Crearon una nueva forma para comprar un departamento

En un contexto económico desafiante, Villanueva e Hijos y Valerza cambiaron las reglas del juego en Jujuy. Con la Revolución Inmobiliaria, crearon un sistema único en la provincia que permite comprar departamentos con financiación en hasta 15 años.

En un contexto económico desafiante, Villanueva e Hijos y Valerza cambiaron las reglas del juego en Jujuy. Con la Revolución Inmobiliaria, crearon un sistema único en la provincia que permite comprar departamentos con financiación en hasta 15 años.

El sistema está diseñado tanto para quienes desean acceder a su primera propiedad como para quienes buscan proteger y proyectar su capital a futuro. Su funcionamiento es simple y flexible. Te adherís al sistema, se realizan aportes mensuales desde $390.000 pesos y cuando querés la posesión elegís el departamento.

Torres Las Alpacas: el primer desarrollo de la Revolución Inmobiliaria

El sistema se estrena con Torres Las Alpacas, un proyecto inmobiliario de gran escala que marcará un antes y un después en el mercado jujeño. Ubicado estratégicamente en San Salvador de Jujuy, el desarrollo inmobiliario consta de nueve edificios de 48 departamentos cada uno y combina diseño, confort y calidad constructiva. Particularidades del proyecto: Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Cochera incluida en todas las unidades. Balcones con asador. Diez locales comerciales. Espacios de esparcimiento. Ascensores. Calles amplias, pavimentadas e infraestructura completa. Ubicación estratégica con vistas panorámicas.

Un cambio de paradigma en la inversión inmobiliaria en Jujuy

La Revolución Inmobiliaria de Villanueva e Hijos y Valerza redefine la manera de acceder a un departamento y de convertir capital en patrimonio físico. Su flexibilidad y la posibilidad de decidir cuándo y cómo adjudicar una unidad hacen de este sistema un instrumento innovador para proyectar a futuro y generar valor.

Cabe destacar que las empresas son miembros de Grupo Villanueva que tiene trayectoria y más de 4.000 clientes confiaron en ellas. Toda la información ingresando en www.revolucioninmobiliaria.com.ar o en las oficinas de Coronel Puch 638 o Alvear 499 en San Salvador de Jujuy.