Preocupación en los expertos por el consumo de redes sociales en la Argentina

El excesivo uso de las redes sociales de parte de los argentinos fue uno de los temas sobresalientes de un relevamiento que reflejó una tendencia y es que la salud es una prioridad, pero en la práctica hay una serie de alarmas para tener en cuenta. El 80% de los participantes de una encuesta considera que cuida bien su salud y el 48% afirma que lo hizo mejor este año que el anterior. Sin embargo, más de la mitad utiliza las redes sociales de manera excesiva.

El dato que se desprende del estudio realizado por Avalian a 2.500 personas es que el 54% señaló el uso desmedido de redes sociales como un hábito negativo que incorporó por sobre el tabaquismo, el consumo de alcohol excesivo u otras conductas de riesgo históricas, por lo cual, en plena era digital, la sobreexposición a pantallas se convierte en un indicador que preocupa y que, según especialistas, podría agravarse con el tiempo.

En tanto, hay advertencias internacionales: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asegura que los niños y adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales enfrentan el doble de riesgo de sufrir problemas de salud mental, incluidos depresión y ansiedad. Esto plantea un interrogante sobre a qué desafíos nos enfrentamos a la hora de cuidarnos en una sociedad atravesada por la tecnología.

En esta línea, un estudio de la UCA de 2024 indica que casi tres de cada diez argentinos adultos (28.1%) experimentaron malestar psicológico, mientras que una investigación de la Facultad de Psicología de la UBA en 2025 reporta que el 35% de la población presenta algún nivel de malestar psicológico. Si bien la salud mental es un tema que se comenzó a abordar con mayor frecuencia en los últimos años, según el sondeo, los avances son moderados.

Algunos datos de la investigación



En este 2025, un 35% considera haber mejorado su estado; el 53%, se siente igual y un 12%, peor. Las razones por las cuales las personas sienten un deterioro en este sentido van desde las personales y laborales hasta la coyuntura económica. Ante la pregunta sobre si pidieron ayuda por temas emocionales, el 62% respondió que no, mientras que, en lo que respecta a la atención médica, el 60% de las personas consultadas se realizó más de un chequeo anual, un 26%, uno solo y el 14%, ninguno. Los estudios más habituales son análisis de sangre y controles cardiológicos por encima de las consultas odontológicas y las mamografías, mientras que, entre quienes no visitaron al médico, el 37% lo atribuyó a la falta de tiempo y un 32% consideró que no era necesario.

El cierre del año también invita a pensar en propósitos. El estudio “Salud argentina: hábitos y estilos de vida” del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21 (Universidad Siglo 21) muestra que la mayoría de los argentinos no alcanza los niveles recomendados de actividad física, alimentación equilibrada y descanso. En ese contexto, las metas para 2026 reveladas por el estudio reflejan una búsqueda de cambio: entre las 2.500 respuestas, 1.617 personas expresaron su intención de hacer más actividad física; 1.583 dijeron querer adoptar una alimentación más saludable; 1.199 apuntan a dormir mejor y 410 desean iniciar terapia.

“Los chequeos regulares siguen siendo una herramienta fundamental para detectar a tiempo cualquier problema, pero hoy no alcanza con hablar de prevención tradicional: además de impulsar a nuestros pacientes a adoptar hábitos saludables también es necesario abordar la relación que tenemos con la tecnología”, explicó Claudia Paviotti, gerenta médica de Avalian.

Asimismo, añadió: “Los profesionales del sector debemos alertar y acompañar a las personas para un consumo digital más equilibrado y estar atentos al impacto emocional que puede tener en ellas. Hay algo vital y tiene que ver con vincularse y compartir: evidentemente, uno de los grandes desafíos del presente es gestionar la tecnología para que nos sirva y no nos deshumanice”.