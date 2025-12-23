25°
Chiqui Tapia
videojuego
Caputo
bici
rescate
Bad Bunny
capacitadores laborales
supergripe

Tendencia

Por única vez, la navidad será un 25/12/25

Martes, 23 de diciembre de 2025 12:53

Una fecha singular en el calendario: Navidad 2025 y su simetría numérica

La Navidad de 2025 quedará marcada por una curiosidad matemática poco frecuente: la fecha 25/12/25 forma una simetría perfecta entre el día y el año. Este tipo de alineación numérica se da solo una vez cada 100 años: ocurrió en 1925, vuelve a repetirse en 2025 y no se verá nuevamente hasta 2125.

Más allá de su valor simbólico, este detalle invita a reflexionar sobre los patrones ocultos en la forma en que medimos el tiempo y cómo, en ocasiones, los números también construyen pequeñas historias dentro del calendario.

