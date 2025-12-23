Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron sobre el escenario: “Te deseo lo mejor”

J Balvin publicó en sus redes sociales un mensaje que selló definitivamente su reconciliación con Bad Bunny. El domingo, durante el último concierto de la gira “Debí Tirar Más Fotos” del puertorriqueño en México, el colombiano apareció como invitado especial.

“Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares”, escribió J Balvin en la publicación junto a una foto con el emblemático abrazo que se dieron los representantes del género urbano ante las 66.000 personas que fueron al Estadio GNP en la capital mexicana.

También, los seguidores pueden ver videos de la presentación que fue el momento perfecto para terminar con las asperezas y reconocer la trayectoria que ambos consolidaron como íconos de la música latina.

“No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo”, expresó el colombiano en su cuenta de Instagram. El encuentro tuvo lugar en el octavo concierto de la gira “Debí Tirar Más Fotos”. Recordemos que ambos artistas se distanciaron en 2021, tras el intento de J Balvin de boicotear los Latin Grammy por supuestamente no valorar el género del reggaetón.

“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, dijo J Balvin al Conejo Malo en el escenario del Estadio GNP, donde cantaron “La canción”, el tema más escuchado del productor colombiano en Spotify e incluida en el álbum que grabaron juntos en 2019.

“El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho, igual en algún momento falté en algo ya yo me disculpé hace mucho tiempo”, contó Bad Bunny luego de explicarle a sus seguidores que semanas atrás habían conversado sobre esta reconciliación.

Según EFE, los exponentes del reggaetón interpretaron también “Qué pretendes”, que formó parte del disco Oasis, “Si tu novio te deja sola”, un éxito para ambos en 2017, así como “I Like It”, que grabaron con Cardi B en 2018.