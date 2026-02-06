Sospechoso lo apuntó con un revólver y le robó la bicicleta

Efectivos policiales buscan a un sujeto que a punta de revólver le robó la bicicleta a un joven en la ciudad de Palpalá. El sospechoso, junto a un cómplice, cargó el rodado en la caja de una camioneta sin chapa patente y se dio a la fuga en dirección a Los Blancos.

El ilícito ocurrió días pasados por la tarde, en momentos que la víctima circulaba a bordo de su bicicleta Venzo rodado 29 de color negro desde la localidad de Forestal rumbo a su domicilio en la ciudad siderúrgica.

Fue entonces que alrededor de las 18, mientras el ciclista se desplazaba por las calles palpaleñas, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok de color gris y doble cabina. Además, de acuerdo a la denuncia radicada en la Seccional 47°, el vehículo no contaba con la chapa patente identificatoria.

En este contexto, se bajó el conductor del rodado con un revólver y apuntó al cuerpo del damnificado, al mismo tiempo que le dijo: "Dame la bicicleta y todo lo que tenés en el bolsillo". Así de intimidante fue la situación para la joven víctima, quien le respondió que no tenía nada más para darle, además de la bicicleta.

Al escuchar esa respuesta, el atacante lo continuó encañonando mientras el sospechoso que viajaba como acompañante en la camioneta, se bajó de la misma. Tras esto, de inmediato le quitó la bicicleta y la cargó en la caja de la Volkswagen para luego regresar ambos sujetos al interior, dar marcha atrás y fugarse en dirección a la localidad de Los Blancos.

Minutos más tarde, el joven se dirigió caminando a la dependencia policial y denunció lo ocurrido, aportando las características de los sospechosos que lo asaltaron a mano armada, especificando que se trataba de un revólver.