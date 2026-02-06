Recuperan automóvil que fue sustraído

Efectivos policiales de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero recuperaron un automóvil que había sido robado horas antes en un domicilio del mencionado sector barrial capitalino. El rápido accionar luego de la denuncia realizada por el propietario, fue clave para el hallazgo del rodado estacionado en un terreno baldío cercano.

El ilícito fue alertado días pasados por la mañana, en momentos que el dueño de un Fiat Palio de color plateado se acercó a la Brigada de investigaciones de Alto Comedero y realizó la denuncia del robo del vehículo.

A partir de ese momento, se activó un intenso operativo de búsqueda del cual participaron diferentes cuerpos de la fuerza policial mediante rastrillajes en distintos puntos del mencionado sector barrial de la capital provincial. De los mismos participaron patrulleros, unidades ciclistas y personal del Departamento de Criminalística.

Ese despliegue de los uniformados por las calles y las entrevistas realizadas a los vecinos permitieron localizar el rodado en un tiempo récord, frustrando así el accionar delictivo. Mientras, los integrantes de Criminalística realizaban las pericias de rigor en el lugar del hallazgo, las unidades móviles continuaron con las tareas de búsqueda para dar con el paradero de los autores del hecho.

Por último, el vehículo fue resguardado para su posterior entrega al propietario, al mismo tiempo que el caso quedó bajo investigación de la Unidad Regional N° 7, que realizó el análisis de las cámaras de seguridad para poder identificar a los protagonistas del ilícito.