Detienen a cuatro sujetos que habían asaltado a dos jóvenes

Cuatro sujetos fueron detenidos tras asaltar y agredir a dos menores de edad en el centro de la capital. Los atacantes interceptaron a las víctimas de 15 y 16 años, les sustrajeron sus efectos personales, e incluso le quitaron las zapatillas a uno de ellos, para luego huir hacia las escalinatas del barrio Punta Diamante.

El hecho fue advertido días pasados por la noche, cuando alrededor de las 20 el Sistema 911 recibió el alerta acerca del ilícito ocurrido en la intersección de la avenida Italia y la calle San Martín, del centro de la capital jujeña.

Tras esto, las unidades policiales que se encontraban haciendo recorridos preventivos por las calles de la ciudad concurrieron hasta el mencionado lugar. Allí los uniformados se entrevistaron con las víctimas, quienes les narraron los hechos ocurridos y describieron físicamente a sus atacantes.

De esta manera, comenzó el operativo para dar con el paradero de los sospechosos en el barrio Punta Diamante. El primer procedimiento logró ubicar y detener a dos de los sujetos en la avenida Maimará, los cuales tenían en su poder el par de zapatillas robado.

Minutos más tarde, ubicaron a los otros dos cómplices en el pasaje Ámbar, a pocos metros de la detención anterior. No obstante, uno de ellos intentó evadir la identificación cambiándose de ropa, pero más allá de tratar engañar a los agentes que lo buscaban fue igualmente capturado.

Finalmente, los cuatro detenidos fueron trasladados a la Seccional 1°, donde las víctimas los reconocieron como sus atacantes. Además, se recuperó el calzado sustraído y los implicados quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de la imputación correspondiente por el hecho delictivo.