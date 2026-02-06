23°
6 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Perico

Aprehendida con droga y un motovehículo robado

El cómplice de la detenida se dio a la fuga al ver la presencia policial.

Viernes, 06 de febrero de 2026 23:37
Una mujer fue aprehendida con envoltorios de marihuana en su poder y una moto con pedido de captura por robo durante un operativo policial en la ciudad de Perico. Su pareja se dio a la fuga cuando observó la presencia de los uniformados.

El ilícito fue advertido días pasados por la noche, en momentos que efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Perico recorrían de manera preventiva las calles del barrio 23 de Agosto.

En esas circunstancias, los agentes observaron a una pareja que se encontraba en un tramo de la calle Cochinoca. Fue entonces que el hombre, al ver a los agentes, comenzó a correr para darse a la fuga abandonando a su compañera y a la moto en la cual circulaban.

Por esa razón, el procedimiento fue realizado a la mujer, a quien le encontraron envoltorios con marihuana, que tenía entre sus prendas de vestir. Además, al revisar el rodado marca Mortomel de 150 cc. de cilindrada, se supo que el mismo tenía pedido de captura por robo, de acuerdo a la información de la base de datos policial.

Finalmente, la joven de 21 años fue detenida para ser trasladada a la dependencia policial, junto al rodado secuestrado.

 

