Fueron detenidas 93 personas por drogas durante enero

En el pasado mes de enero las distintas dependencias de la Policía de Jujuy detuvieron a 93 personas relacionadas a narcomenudeo en todo el territorio de la provincia. Además, fueron secuestrados 6.400 dosis de drogas, cuatro vehículos, la suma de 3,2 millones de pesos, dos armas de fuego y cinco plantas de cannabis, entre otros elementos.

Los datos se desprenden del informe presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), para el período comprendido entre el 1 y 31 de enero del presente año. Los mismos fueron fruto de las investigaciones impulsadas por las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo ubicadas en diferentes puntos del territorio provincial. Se trató tanto de hechos detectados en flagrancia como de denuncias anónimas recibidas.

También participaron en las pesquisas los ayudantes fiscales zonales que contaron con el acompañamiento operativo de efectivos policiales de las Brigadas de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y los cuerpos especiales. Todo ello, en un trabajo articulado orientado a desarticular puntos de venta y circulación de estupefacientes.

En ese contexto, se llevaron adelante 13 medidas de allanamiento, junto con múltiples procedimientos en la vía pública. Los operativos se realizaron en numerosos puntos de la provincia, tanto en la capital como en el interior. Entre los sitios intervenidos se encuentra San Salvador de Jujuy con los barrios Campo Verde, Cuyaya y Alto Comedero. Mientras que en el interior, en localidades como La Quiaca, Maimará, Humahuaca, Tilcara, El Carmen, Monterrico, Perico, San Pedro y Libertador General San Martín. Además, se puso el foco en distintas unidades penitenciarias provinciales.

Con respecto a los resultados del despliegue realizado durante enero, se registraron 93 personas detenidas, 71 hombres y 22 mujeres, todos imputados por infracción a la normativa vigente, en hechos relacionados con tenencia de estupefacientes para consumo personal y/o con fines de comercialización.

En el mismo sentido, se concretaron importantes secuestros de droga y elementos vinculados a la actividad ilícita. Por un lado, se incautaron 2.646 dosis de cocaína o pasta base y 3.827 dosis de marihuana.

Por otro lado, están los elementos que los detenidos tenían en su poder, por lo que fueron secuestrados 41 teléfonos celulares, 3 millones 297 mil 740 pesos en efectivo, tres motocicletas, un automóvil, cinco plantas de marihuana, dos armas de fuego y balanzas de precisión, todos puestos a disposición de la Justicia provincial.

Un dato que se evidenció en el informe del MPA es que varios de los procedimientos llevados adelante fueron posibles gracias a las denuncias anónimas en cualquiera de los 156 buzones dispuestos en distintas entidades estatales y comunales. Las mismas se constituyeron en herramientas clave para las investigaciones desarrolladas por las Fiscalías especializadas en narcomenudeo de distintas regiones de la provincia.