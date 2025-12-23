Julian Assange denunció a la Fundación Nobel por el premio a Corina Machado: “Es un instrumento de guerra”

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó este miércoles una denuncia penal en Estocolmo contra la Fundación Nobel. La acusa de convertir “un instrumento de paz en un instrumento de guerra” y de facilitar la comisión de crímenes de lesa humanidad por haber otorgado el Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Según el activista, el organismo que otorga el premio, así como su presidenta, Astrid Söderbergh Widding y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, obraron en contra de lo estipulado de forma vinculante por el testamento de Alfred Nobel, que mandaba conferir el premio a quien hubiera realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones.

En ese sentido, remarcó que la “incitación” por parte de Machado de un despliegue militar de Estados Unidos la hace “categóricamente inelegible”. “Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a seguir con su camino de escalada. Usando su posición elevada como receptora del Premio Nobel de la Paz, bien puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados”, agregó, en alusión a los miembros de la fundación.

Como prueba, Assange refiere a declaraciones en las que Machado supuestamente alentó a Washington a intervenir militarmente en Venezuela en su también supuesta justificación de los ataques estadounidenses contra barcos civiles frente a las costas del país caribeño.

“Hay un riesgo real de que los fondos sean desviados de manera que contribuyan indirectamente a financiar crímenes de guerra por parte de Estados Unidos”, expuso en su denuncia. Por eso solicitó a las autoridades suecas que congelen la transferencia del premio, de casi un millón de euros, a Machado.

La denuncia de Assange llega después de la polémica suscitada por los autores colombianos que declinaron su participación en el Hay festival de literatura e ideas que se llevará a cabo en Colombia en enero, en protesta por la invitación a Machado.

El periodista y activista australiano, acusado de espionaje en Estados Unidos y que cumplió sentencia en prisión en el Reino Unido, tras declararse culpable, es para muchos una suerte de símbolo de la libertad de prensa.