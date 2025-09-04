Por fin llegó la lluvia a la ciudad

Comienza una nueva jornada y esta es fresca con tan solo 7 grados y una sensación térmica de 6. Pero el día de hoy comenzó con una leve llovizna como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Comienza una nueva jornada y esta es fresca con tan solo 7 grados y una sensación térmica de 6. Pero el día de hoy comenzó con una leve llovizna como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional.

Para hoy está prevista tan solo una temperatura máxima de 10 grados.

En la zona de los valles también se pronostica llovizna y la temperatura máxima estará alrededor de los 15 grados.

En San Pedro hay 30% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima hoy podría alcanzar los 20 grados.

En Humahuaca se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados sin probabilidades de lluvias.

En La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 20 grados.