4 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Por fín llegó la lluvia a la ciudad

Tal como lo anuncio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la Tácita de Plata amaneció con una leve llovizna.

Jueves, 04 de septiembre de 2025 08:59

Comienza una nueva jornada y esta es fresca con tan solo 7 grados y una sensación térmica de 6. Pero el día de hoy comenzó con una leve llovizna como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional.

Comienza una nueva jornada y esta es fresca con tan solo 7 grados y una sensación térmica de 6. Pero el día de hoy comenzó con una leve llovizna como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional.

Para hoy está prevista tan solo una temperatura máxima de 10 grados.

En la zona de los valles también se pronostica llovizna y la temperatura máxima estará alrededor de los 15 grados.

En San Pedro hay 30% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima hoy podría alcanzar los 20 grados.

En Humahuaca se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados sin probabilidades de lluvias.

En La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 20 grados.

