¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
4 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda estudiantil
HistoLetras
Virgen
Policía de la Provincia
Milan
El tiempo en Jujuy
compra online
Puestos de diarios
ARCA
pobreza
Onda estudiantil
HistoLetras
Virgen
Policía de la Provincia
Milan
El tiempo en Jujuy
compra online
Puestos de diarios
ARCA
pobreza

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1350.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Finalizaron las tareas de reparación del acueducto

El trabajo finalizó aproximadamente a las 5 de la mañana, paulatinamente se normlizará el servicio.

Jueves, 04 de septiembre de 2025 08:26

Los trabajos de reparación definitiva del acueducto en Ciudad de Nieva concluyeron antes de lo previsto, aproximandamente a las 5 de la mañana de hoy, por lo que se espera que el servicio de agua potable se empiece a normalizar pasado el mediodía para el barrio Alto Comedero.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los trabajos de reparación definitiva del acueducto en Ciudad de Nieva concluyeron antes de lo previsto, aproximandamente a las 5 de la mañana de hoy, por lo que se espera que el servicio de agua potable se empiece a normalizar pasado el mediodía para el barrio Alto Comedero.

De igual manera se mantiene el servicio de camiones cisternas sobre todo en la zona de Alto Comedero donde el servicio tardará más tiempo en normalizarse.

Barrio Alto Comedero

  • La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956

  • Punto Reparto 2: Mza 57 y 58

  • Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana

  • Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ

  • Loteo Nueva Ciudad

  • Punto Reparto 5: calle 407 y 400

  • Punto Reparto 6: calle 334 y 291

  • Aires de campo -->por la calle principal

  • Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas

  • Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti

  • Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB

  • Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB

  • Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos

  • Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad.

  • Bicentenario

  • Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca

  • Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6

  • Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático

  • El Milagro

  • Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260

  • Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru

  • Punto Reparto 3:14 Has

  • Nuevo Alisos

  • Punto Reparto 1: El quebracho y El roble (Iglesia Virgen Desatanudo)

  • Punto Reparto 2: Country Las Delicias

  • Camión de Bomberos "Solo" en Unidad Regional VII En calle Teniente Farías y Soldado Aguirre.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD