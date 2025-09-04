Finalizaron las tareas de reparación del acueducto

Los trabajos de reparación definitiva del acueducto en Ciudad de Nieva concluyeron antes de lo previsto, aproximandamente a las 5 de la mañana de hoy, por lo que se espera que el servicio de agua potable se empiece a normalizar pasado el mediodía para el barrio Alto Comedero.
De igual manera se mantiene el servicio de camiones cisternas sobre todo en la zona de Alto Comedero donde el servicio tardará más tiempo en normalizarse.
Barrio Alto Comedero
La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956
Punto Reparto 2: Mza 57 y 58
Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana
Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ
Loteo Nueva Ciudad
Punto Reparto 5: calle 407 y 400
Punto Reparto 6: calle 334 y 291
Aires de campo -->por la calle principal
Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas
Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti
Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB
Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB
Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos
Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad.
Bicentenario
Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca
Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6
Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático
El Milagro
Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260
Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru
Punto Reparto 3:14 Has
Nuevo Alisos
Punto Reparto 1: El quebracho y El roble (Iglesia Virgen Desatanudo)
Punto Reparto 2: Country Las Delicias
Camión de Bomberos "Solo" en Unidad Regional VII En calle Teniente Farías y Soldado Aguirre.