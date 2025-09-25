Presupuesto 26: “Milei recorta en lugares equivocados”

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al que calificó como "un ajuste feroz que golpea donde más duele: educación, salud, vivienda y obra pública".

El presidente "insiste con dos consignas: déficit fiscal cero y menos Estado. Pero eso, en los hechos significa menos derechos, futuro y más desigualdad", expresó.

Según la candidata el gasto en educación pública, que en años anteriores representaba alrededor del 1,5% del PBI, cayó en 2024 al 0,86% y con el nuevo presupuesto, bajaría al 0,75%.

"Esto implica profundizar el desfinanciamiento de las universidades, recortar becas, frenar obras escolares y dejar a miles de estudiantes sin oportunidades", afirmó.

En materia de salud, advirtió que la caída real será cercana al 20%, pese a aumentos nominales.

"El presupuesto sanitario apenas sube un 6%, cuando la inflación estimada supera el 120%. Eso implica perder más de la mitad del presupuesto real en un año. Programas clave, como inmunizaciones, salud sexual o atención a adicciones, sufren recortes de hasta el 55%", detalló.

También criticó el abandono del Estado en política habitacional, indicando que Milei "elimina los programas de vivienda en plena emergencia habitacional. Esto no es austeridad, es abandono".

La inversión en obra pública tampoco se salva del ajuste: el gasto de capital caería al 0,3% del PBI, por debajo del 0,4% de este año y muy lejos del 1,3% que se invertía en años previos.

"Lo que vemos en la práctica son rutas destruidas, viviendas sociales paralizadas y escuelas que ni siquiera pueden hacer mantenimiento básico. Provincias como Jujuy terminan pagando el costo social y político de una crisis provocada desde Buenos Aires", sostuvo.

Zigarán también hizo referencia al malestar creciente en sectores sociales y en las provincias. Por ejemplo, "los estudiantes, los docentes, los jubilados y los gobernadores están reaccionando porque Milei les traslada el ajuste sin diálogo y sin herramientas. El Estado nacional se desentiende de funciones básicas que sostienen el bienestar y la productividad".

"El equilibrio fiscal es necesario, pero no puede alcanzarse hipotecando el presente y el futuro. Nosotros vamos a defender otro camino: con prioridades humanas, justicia federal y una mirada estratégica para invertir en capital humano, infraestructura y desarrollo", sentenció.