Multitudinaria noche de desfile doble en Jujuy

Miles de personas arribaron a la Ciudad Cultural para disfrutar de una noche llena de brillo y colores en una nueva jornada de desfiles de carrozas y carruajes. En esta ocasión, un día dos por uno, ya que participaron ambos grupos A y B.

Ante las gradas colmadas de público, la carroza del Colegio Secundario Nº39 ,del barrio de Campo Verde, junto a sus alumnos abrieron este tercer día de desfile. Seguidos de los alumnos de la Agrotécnica Nº7 "Ingeniero Ricardo Hueda", mostraron su proyecto, repleto de Mariposas y flores primaverales.

Tambien desfilaron los estudiantes del Colegio Secundario Nº34, con un trabajo a detalle, que representa la famosa serie "El Eternauta", y las cartas de póker características. De la misma manera el colegio Provincial de Comercio Nº3 de Monterrico, desfiló junto a su carroza, en homenaje a una de las mayores obras literarias para niños, "El Principito", reflejando el famoso cuento, con cada uno de sus personajes a la perfección.

PRINCESA | REPRESENTANTE DE LA AGROTÉCNICA Nº7 “INGENIERO RICARDO HUEDA”.

Una gran jornada para todos los carroceros en ciudad cultural, a excepcion de los chicos de la Enet Nº1 de Jujuy, quienes temprano en la jornada de ayer tuvieron un accidente, que por poco se torna en tragedia. Parte de su carroza se incendió por lo cual perdieron uno de sus tigres de bengala . Sin embargo, la solidaridad no cayó en oídos sordos. Colegios como el Emdei, Mayor Jujuy, "José Hernández", el Bachillerato Nº 3 de Monterrico y la Técnica Nº 2 de San Pedro respondieron de inmediato donando los materiales necesarios. Gracias a esa ayuda y al trabajo incansable de alumnos, docentes y asesores, la estructura del "tigre bengala" pudo ser reconstruida.

"Queremos transmitirle a toda la comunidad que íestamos listos!", expresaron desde la institución. "El espíritu lobo no se rinde. Lo logramos entre todos y hoy el tigre volverá a lucirse con orgullo en ciudad cultural. íAguante la Enet 1!" manifestaron en un comunicado.

La comunidad educativa de la Enet N° 1 "Escolástico Zegada" vivió una jornada de emoción y orgullo. Contra todo pronóstico y luego de un intenso trabajo estuvieron presentes.

La hermosa jornada se vio opacada debido a una situación exacerbada por parte del personal del ente autárquico, que excedió el nerviosismo, derivando en una situación de destrato hacia el personal de prensa de nuestro medio. Cabe destacar que estas situaciones no son aisladas y que en esta edición de la FNE, ocurrió en más de una oportunidad similar accionar por parte de la organización que impidió la tranquila cobertura periodística diaria.