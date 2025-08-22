Jujuy vive la Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño

La concentración comenzó a las 17 horas en las intersecciones de avenida Córdoba, Yaraví y J. Hernández, donde vecinos, agrupaciones gauchas, escuelas y autoridades se reúnen para rendir homenaje a la gesta liderada por el General Manuel Belgrano.

Marcha Evocativa 2025

A las 19 horas, la marcha inició su recorrido hacia el Puente Gorriti. Allí, a las 20 horas, se realiza la emotiva lectura del Bando del General Belgrano, seguida de la tradicional quema simbólica sobre el lecho del río Xibi Xibi, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Los más pequeños también participaron del emotivo desfile luciendo atuendos de la época, la comunidad jujeña revivió con mucho orgullo la gesta heroíca del éxodo jujeño

El recorrido finalizó en la Plaza de los Inmigrantes, donde se produjo la desconcentración y un aplauso cerrado corona una noche de memoria y orgullo colectivo para todos los jujeños.

Aquí te dejamos un pequeño resumen de lo que se vivió esta tarde en San Salvador de Jujuy.

Jujeños marcharon sobre las calles de la ciudad, recordando la lucha heroica de nuestros antepasados, el éxodo jujeño estuvo presente este viernes y miles de personas pudieron presenciar un momento histórico más para nuestra provincia.