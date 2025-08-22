¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Éxodo Jujeño
Éxodo Jujeño

Jujuy vive la Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño

Este viernes 22 de agosto se lleva a cabo la tradicional Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño, una de las actividades más representativas de esta conmemoración histórica. 

Viernes, 22 de agosto de 2025 19:31
Marcha Evocativa 2025

La concentración comenzó a las 17 horas en las intersecciones de avenida Córdoba, Yaraví y J. Hernández, donde vecinos, agrupaciones gauchas, escuelas y autoridades se reúnen para rendir homenaje a la gesta liderada por el General Manuel Belgrano.

La concentración comenzó a las 17 horas en las intersecciones de avenida Córdoba, Yaraví y J. Hernández, donde vecinos, agrupaciones gauchas, escuelas y autoridades se reúnen para rendir homenaje a la gesta liderada por el General Manuel Belgrano.

A las 19 horas, la marcha inició su recorrido hacia el Puente Gorriti. Allí, a las 20 horas, se realiza la emotiva lectura del Bando del General Belgrano, seguida de la tradicional quema simbólica sobre el lecho del río Xibi Xibi, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Los más pequeños también participan del emotivo desfile luciendo atuendos de la época, la comunidad jujeña revive con mucho orgullo la gesta heroíca del éxodo jujeño

El recorrido finaliza en la Plaza de los Inmigrantes, donde se produce la desconcentración y un aplauso cerrado corona una noche de memoria y orgullo colectivo para todos los jujeños.

