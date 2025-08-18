Alfredo Gonzales por La Libertad Avanza

La Libertad Avanza también presenta candidato para las elecciones del mes de octubre y estará representado por el titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy Alfredo González quien se desempeña como empresario y es oriundo de la ciudad de Palpalá.

La Libertad Avanza también presenta candidato para las elecciones del mes de octubre y estará representado por el titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy Alfredo González quien se desempeña como empresario y es oriundo de la ciudad de Palpalá.

La Lista 502 está conformada también por Bárbara Andreussi quien es dirigente del Movimiento Popular Jujeño, partido importante de nuestra `provincia en la década de los ´80.