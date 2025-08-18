¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Juegos Forja
Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Juegos Forja
Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Alfredo Gonzales por La Libertad Avanza

El titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles es el candidato del presidente Milei.

Lunes, 18 de agosto de 2025 08:08

La Libertad Avanza también presenta candidato para las elecciones del mes de octubre y estará representado por el titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy Alfredo González quien se desempeña como empresario y es oriundo de la ciudad de Palpalá.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Libertad Avanza también presenta candidato para las elecciones del mes de octubre y estará representado por el titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy Alfredo González quien se desempeña como empresario y es oriundo de la ciudad de Palpalá.

La Lista 502 está conformada también por Bárbara Andreussi quien es dirigente del Movimiento Popular Jujeño, partido importante de nuestra `provincia en la década de los ´80.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD