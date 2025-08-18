¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lista 505 Frente Transformación Libertaria

La exagente fiscal de la Justicia Provincial Mercedes Cravero de Savio es la candidata a diputada nacional que lleva adelante la lista 505 Frente de Transformación Liberal.

La exagente fiscal de la Justicia Provincial Mercedes Cravero de Savio es la candidata a diputada nacional que lleva adelante la lista 505 Frente de Transformación Liberal.

Este frente está compuesto por los partidos Pura Militancia y Partido Libertario.

Tiene como candidatos en segundo y tercer lugar a Leonardo Ríos y Jorgelina Daza. Ç

 

