Fiad asumirá la vicepresidencia 1º de la Cámara de Diputados

La vicepresidencia 1º de la Cámara de Diputados de Jujuy será ocupada por el legislador del Frente Cambia Jujuy - UCR, Mario Fiad, en reemplazo de Fabián Tejerina, quien finaliza su meritorio mandato legislativo.

Ni bien confirmada la designación respaldada unánimemente en el bloque, diversas y elogiosas expresiones se escucharon desde los tres poderes del Estado, la mayoría de ellas calificando a Fiad como una persona intachable e ideal para dicha función.

El anuncio formal se hizo ayer a media mañana en la Legislatura. Para entonces era vox populi su elección, que al finalizar la reunión y al retirarse del Salón "Presidente Raúl Alfonsín", a cada paso Fiad recibió felicitaciones de los empleados.

La intendente de Tilcara, Sonia Pérez, fue una de las primeras en manifestarse al respecto, a él le brinda una gran amistad, y posee un aprecio y respeto en el radicalismo: "Sin dudas continuará valorizando, jerarquizando y luchando por los intereses y derechos de todos los jujeños. Pero principalmente representará la voluntad popular manifestada mediante el voto", dijo.

La elección para el cargo fue ponderada por la mayoría de los funcionarios del Ejecutivo y también simpatizantes radicales, quienes observaron en él una persona muy moderada, defensora de la ética del radicalismo y que en todo momento demostró de forma cabal y vasta su capacidad de diálogo y armonización.

Al diputado Omar Gutiérrez la designación le resultó "excelente". Él "es una muy buena persona con mucha trayectoria, vida política y gran responsabilidad. Al margen de la cuestión política, tiene valores humanos que destacamos siempre, es honesto y siempre lleva adelante sus convicciones", expresó.

En la sesión preparatoria de mañana a las 10, al igual que los nuevos diputados, prestará juramento al cargo que comenzará a desempeñar formalmente desde el próximo 10 ante una cámara totalmente renovada.