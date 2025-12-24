21°
26 de Diciembre, Jujuy, Argentina
robos
Norma de América
arma blanca
regional
violencia familiar
Orán
Milagro Sala
Turismo
pirotecnia
violencia familiar
Navidad 2025

"Nuestra alegría cristiana renace en esta Navidad..."

Mensaje esperanzador del obispo de la Prelatura de Humahuaca, Félix Paredes Cruz.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 00:00
REFLEXIVO | PAREDEZ CRUZ INSTÓ A ENCONTRAR MOMENTOS DE PAZ.

El obispo de la Prelatura de Humahuaca, Félix Paredes Cruz en vísperas de la Noche Buena envió a la comunidad humahuaqueña y de toda la jurisdicción pastoral que abarca parte de la Quebrada, la Puna y poblados de Salta, se mensaje por la Navidad.

En su reflexión señala que el Niño Dios en la Navidad viene a iluminar la vida de cada persona y de cada hogar en cada rincón de la tierra, especialmente la vida de quienes se encuentran en situaciones difíciles. Y remarca que "nos compromete a hacer realidad el amor, la fraternidad y la paz de Dios".

A horas de celebrarse la Navidad, el prelado compartió con los fieles quebradeños y puneños un mensaje de esperanza y fraternidad; mientras en el pueblo los grupos de niños adoradores honran al Niño Jesús, hay recitales de villancicos, se arman pesebres en espacios públicos y se vive el espíritu navideño en familia.

"Porque Dios vuelve a irrumpir en la cotidianidad de nuestra vida, de nuestra Historia, con su amor y su ternura; porque la promesa de enviarnos al Mesías, al Salvador, Jesús, se hace realidad; porque el Niño Dios viene a iluminar la vida de cada persona, hogar y en cada rincón de la tierra; especialmente a quienes están en situaciones difíciles".

"Porque no nos resignamos a seguir pensando que es posible construir un mundo más humano y fraterno; un mundo más solidario, con menos injusticias y menos sufrimientos. Porque esta Navidad, el Emmanuel, el Dios con Nosotros, se encarna en nuestra historia, nos compromete a hacer realidad el amor, la fraternidad y la paz de Dios".

"Les deseo a cada persona, a cada familia y a cada pastoral de la Prelatura, una Navidad llena de luz y de esperanza", concluye su mensaje dirigido ayer a la religiosidad norteña desde la sede pastoral en la Ciudad Histórica.

En un contexto actual marcado por desafíos y adversidades, el obispo remarcó la decisión de encontrar momentos de paz y reflexión en esta celebración, e invitó a la vez a las familias redescubrir el verdadero significado de la Navidad.

 

Temas de la nota

